Będzie nowy bat na oszustów w sporcie

DBS to mikrodawka krwi odciśnięta na specjalnym papierze. Jej pobranie jest prostsze, a transport tańszy niż w przypadku tradycyjnych metod. Teoretycznie bez problemu może tego dokonać nawet sam sportowiec podczas kontroli zdalnej, ale to akurat praktyka niezgodna z kodeksem antydopingowym, którą testowała jedynie Amerykańska Agencja Antydopingowa (USADA).

Teoretycznie wystarczy zwykły nakłuwacz, znany cukrzykom i krwiodawcom, ale istotne jest odpowiednie zabezpieczenie próbki przed zewnętrzną ingerencją. To oznacza wprowadzenie do użytku urządzenia, które w momencie pobrania krwi, gdy naciśnięcie przycisku uruchomi mikroigły robiące niewielkie nakłucia, automatycznie naniesie próbkę na papier.

Próbki takie mogą trafić do laboratorium nawet pocztą, podczas gdy tradycyjnie pobrana krew musi być podczas transportu przechowywana w odpowiedniej temperaturze (2–12 stopni) i dotrzeć na miejsce w określonym czasie (zazwyczaj do 36 godzin). To ważne w przypadku miejsc położonych daleko od laboratorium.