Szachownica pod prądem

Szachy w czasach epidemii stanęły przed szansą. Królewska gra jest stworzona do rywalizacji w zamknięciu, także na odległość. Wystarczą dwie osoby przy stoliku, przed laptopem lub ze smartfonem w dłoni. Skorzystał z tego norweski mistrz, organizując wirtualną rywalizację o ćwierć miliona dolarów Magnus Carlsen Invitational.

Carlsen postawił na mecze złożone z czterech partii szachów szybkich. To wersja, w której zawodnicy mają określoną liczbę minut na grę, a każdy ruch powiększa czas o 10 sekund. Taka partia trwa około godziny. Właśnie rywalizacją w szachach szybkich Norweg rozstrzygnął walkę o mistrzostwo świata z Amerykaninem Fabiano Caruaną w 2018 roku. Wcześniej panowie zremisowali 12 ciągnących się długimi godzinami partii szachów tradycyjnych.

Carlsen mistrzem świata jest od 2013 roku. Dziennikarze BBC i „The Independent" nazwali go swego czasu Justinem Bieberem królewskiej gry. Bliżej prawdy był jednak „Washington Post", który określił Carlsena jako „Mozarta szachów". Norweg faktycznie jest romantykiem, bo nie przepada za analizą teorii i pracą z komputerowymi symulatorami. Podczas gry często ucieka się do nieszablonowych zagrań, intuicję stawia wyżej niż potęgę pamięci.

Właśnie w szachach szybkich Carlsen swoją wizję realizuje najlepiej. Ta odmiana gry sprawia mu najwięcej frajdy, jest też najbardziej atrakcyjna dla kibiców. Turniej zorganizowany przez Norwega przyniósł tyle emocji, że komentator „Guardiana" Sean Ingle nazwał go rywalizacją „szybkich i wściekłych", podczas której finaliści zamienili szachy w „sport pełen adrenaliny". Dokładnie tego chciał organizator szachownicy pod prądem.

Carlsen od kilku lat udowadnia, że szachy to nie tylko gra dla nerdów, wykolejonych geniuszy i emerytów spędzających jesień życia w parku.

Królewska gra ma dziś twarz człowieka, który w wieku 20 lat wziął udział w sesji zdjęciowej firmy odzieżowej G-Star Raw u boku amerykańskiej aktorki Liv Tyler, czyli Arweny z „Władcy pierścieni". Carlsen dostał ofertę występu w filmie „Star Trek", jego postać pojawiła się u „Simpsonów", honorowym kopnięciem rozpoczął mecz Realu Madryt. Grał w szachy z Billem Gatesem, norweski reżyser Benjamin Ree nakręcił o nim dokument. Roczne zarobki Norwega już w 2012 roku przekroczyły milion euro, niedługo później „Time" umieścił go na liście stu najbardziej wpływowych ludzi świata.

Carlsen sprawił, że szachy znów są modne, wprowadził je do mainstreamu. Mistrzem świata został w wieku 23 lat, młodszy był tylko Rosjanin Garri Kasparow. Jego finałowe pojedynki o mistrzostwo świata z Hindusem Visvanathanem Anandem w 2013 roku oglądało 200 mln widzów. Sam Norweg mówił później, że wygrał dzięki lepszej wytrzymałości. Pokazał, że także w szachach ważne jest przygotowanie fizyczne.

Prywatności strzeże, opowieści o jego karierze to od lat przede wszystkim zbiór anegdot. Mając dwa lata, układał 50-elementowe puzzle, trzy lata później znał flagi, populacje i powierzchnie wszystkich państw świata. Podobno nie ciągnęło go do szachów, wgryzł się w nie dopiero dopingowany rywalizacją z ojcem oraz starszą siostrą. Przerwy w grze wypełniał piłką nożną, narciarstwem i czytaniem komiksów z Kaczorem Donaldem. W wieku 13 lat po remisie z Kasparowem wściekał się, że „grał jak dzieciak" i zmarnował szansę na zwycięstwo.