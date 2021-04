MŚ w snookerze: Zostało czterech

Obecne mistrzostwa świata w Sheffield (tradycyjnie w Crucible Theatre) odbywają się już z kibicami (w liczbie ograniczonej do 1/3 pojemności widowni), mają pulę nagród w wysokości 2,395 mln funtów (mistrz weźmie 0,5 mln, finalista 200 tysięcy) i po staremu budzą niemałe emocje, także w sporym gronie miłośników telewizyjnych (transmisje są w Eurosporcie).

Choć w ćwierćfinałach nie zagrali wielokrotni mistrzowie świata Ronnie O'Sullivan (bronił tytułu z 2020 roku) i John Higgins, to wielkich niespodzianek nie oglądano. Najszybciej awans do półfinału wywalczył 37-letni Mark Selby (mistrz z 2014, 2016 i 2017 roku), który bardzo wysoko pokonał Marka Williamsa 13:3. Był czas, gdy zawodnik z Leicester stracił pewność siebie, ale z pomocą psychologa Chrisa Henry'ego odbudował się mentalnie, udoskonalił technikę i ponownie jest mocnym kandydatem do zwycięstwa.