Jazda pod górę w domu i garażu

Tego samego dnia do wirtualnej rywalizacji stanęli kierowcy F1 – sześciu aktualnych i pięciu byłych. Ich starcie nie wymagało tężyzny fizycznej. Wystarczyły refleks, koncentracja oraz odporność psychiczna. Zawodnicy w terminie GP Wietnamu (dlatego została ta nazwa, a ścigali się w Albert Park w Melbourne) walczyli za pośrednictwem gry komputerowej dostępnej dla każdego kibica (to nie to samo co profesjonalny symulator).