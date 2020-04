Golf: 149. The Open został przesunięty o rok

Pandemia koronawirusa kazała zawiesić wszystkie istotne rozgrywki golfa zawodowego kobiet i mężczyzn na świecie do połowy maja. Odwołanie najstarszego turnieju Wielkiego Szlema, The 149th Open Championship, który miał się odbyć od 16 do 19 lipca 2020 na polu Royal St. George's nieopodal Sandwich w hrabstwie Kent oznacza, że kalendarz wielkich wydarzeń golfowych czekają kolejne zmiany.

Część z nich, dotycząca Wielkiego Szlema, jest już znana: kwietniowy turniej Masters na polu Augusta National w Auguście (Georgia) zostaje przesunięty aż na listopad (12-15), US PGA Championship na polu TPC Harding Park w San Francisco (Kalifornia) z maja na sierpień (6-9), a US Open na polu Winged Foot w Mamaroneck (Nowy Jork), zmienia datę czerwcową na wrześniową (17-20), tydzień przed sławnym meczem o Puchar Rydera między drużynami USA i Europy (wciąż bez zmian: 25-27 września, Whistling Straits (Wisconsin)).

Następny The Open odbędzie się od 15 do 18 lipca 2021 roku na polu Royal St. George's – zmiany w tej kwestii nie ma, zatem jubileuszowy turniej nr 150. zaplanowany od dawna na The Old Course w szkockim St. Andrews (czyli w Home of Golf) też będzie miał przesuniętą o rok datę, na 14-17 lipca 2022 r.