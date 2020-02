Dwie Latynoski i pomyłka Trumpa

Na bohatera wieczoru kibice i dziennikarze wybrali Patricka Mahomesa. 24-latek został najmłodszym MVP (najbardziej wartościowy zawodnik meczu) w dziejach rozgrywek. I chwilę po odebraniu nagrody mógł podczas telewizyjnej transmisji w odpowiedzi na pytanie: „Co będziesz robił teraz?", krzyknąć: „Pojadę do Disney Worldu!". Za faktyczną wizytę w parku i udział w kampanii reklamowej Disneya lider Chiefs zarobi 70 tys. dolarów.

Popis Mahomesa w niedzielny wieczór śledziło przed telewizorami ponad 100 milionów widzów. Super Bowl to najważniejsze sportowe i telewizyjne wydarzenie roku w USA. Fenomen marketingowy oraz społeczny, podczas którego 44 miliony Amerykanów organizują w swoich domach wspólne oglądanie meczu („Super Bowl Party"), przeciętny kibic wydaje 81 dol. (dane na podstawie badań Systemu Rezerwy Federalnej), a 30-sekundowy spot w przerwie spotkania kosztuje 5,6 miliona dol. (186 tys. dol. za sekundę).

Reklamy często są małymi dziełami sztuki z udziałem hollywoodzkich gwiazd (w tym roku między innymi Martin Scorsese, Jason Momoa, Bill Murray i Jonas Hill), dla wielu widzów to punkt wieczoru równie ważny jak mecz. Podobnie jak koncert w przerwie spotkania. To gigantyczne wyróżnienie i marketingowa katapulta, więc gwiazdy – w przeszłości były nimi Red Hot Chili Peppers, The Rolling Stones czy Paul McCartney – grają za darmo.