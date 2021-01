Yannick Bestaven zwycięzcą Vendée Globe

Sławny wyścig samotnych żeglarzy dookoła świata bez zawijania do portów i korzystania z pomocy zewnętrznej zawsze przynosi niespotykane emocje, ale edycja 2020/2021 była na swój sposób wyjątkowa. Z ogłoszeniem zwycięzcy czekano do 4.19 w nocy ze środy na czwartek 28 stycznia (czasu francuskiego), kiedy na mecie w Les Sables-d'Olonne byli już od kilku godzin Charlie Dalin (płynął na jachcie „Apivia") i Louis Burton („Bureau Vallée 2").

– Mam wrażenie, że żyję snem i mam halucynacje. Marzenie z dzieciństwa się spełniło – mówił chwilę po zejściu z łodzi, ale zaraz dodał, myśląc o Charlie'em Dalinie: – W tym Vendée Globe jest dwóch zwycięzców. – To normalne, że ci, którzy zmienili trasę ze względu na niesienie pomocy, mają premie. Nie ma w tym żadnej kontrowersji, solidarność między żeglarzami to jest reguła tego sportu – skomentował Charlie Dalin

W powszechej ocenie obecne regaty były najtrudniejsze w historii. Pogoda nie sprzyjała, nikt nie zbliżył się do rekordu trasy (74 dni, 3:35 godz.), typowani do sukcesu znakomici żeglarze na świetnie przygotowanych superjachtach mieli poważne problemy, sztormy i awarie wykluczyły z rywalizacji 8 z 33 jednostek, niekiedy kazały organizować trudne akcje ratownicze.

Do czwartkowego południa na mecie w Les Sables-d'Olonne były cztery jachty, piąty „Seaexplorer" Hermanna był już tylko kilka mil od celu. Na ósmej pozycji płynął (miał ok. 160 mil do mety) główny z kilku bohaterów akcji ratunkowej Escoffiera, weteran Jean Le Cam („Yes We Cam!"). Za przejęcie na pokład kolegi z jachtu tonącego niedaleko Przylądka Dobrej Nadziei dostał największą premię 16:15 godz., lecz strata okazała się za duża, by walczyć o zwycięstwo.