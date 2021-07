Zawodniczki z Norwegii ukarane, bo nie założyły bikini

Europejska Federacja Piłki Ręcznej (EHF) poinformowała o nałożeniu kary z powodu "niewłaściwego stroju" zawodniczek.

Norweżki zagrały w szortach zamiast dołów od bikini w meczu o brązowy medal, w którym ich rywalami były Hiszpanki. Spotkanie rozegrano w bułgarskiej Warnie.

EHF w oświadczeniu napisała, że komisja dyscyplinarna nałożyła na każdą zawodniczkę karę w wysokości 150 euro. Łącznie na reprezentację nałożono karę 1 500 euro.

W komunikacie EHF czytamy, że zawodniczki grały w szortach, które są "niezgodne z regulacjami dotyczącymi strojów sportowców opisanymi w regulaminie gry w piłkę ręczną plażową Międzynarodowej Federacji Piłki Ręcznej".

Vi er kjempestolte over disse jentene som under EM hevet stemmen og ga beskjed om at NOK ER NOK! Vi i NHF star bak dere og stotter dere. Sammen skal vi fortsette a kjempe for a endre regelverket for bekledning, slik at spillerne far spille i det toyet de er komfortable med! pic.twitter.com/MmfiMtVz2Q