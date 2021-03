Tylko dla krezusów

Ukryte za ogólnokrajową radością pytania o koszt tego prestiżowego sukcesu nie znajdują prostych odpowiedzi. Nie jest łatwo policzyć skumulowane czteroletnie nakłady na zaprojektowanie i wykonanie ultranowoczesnego jachtu, utrzymanie licznego zespołu żeglarzy i osób wspomagających na nabrzeżu (to ok. 150 osób), na transport jednostek (zwykle wykonuje się dwa bliźniacze jachty) po świecie na treningi i regaty poprzedzające wielki finał, wreszcie na komunikację, oprawę medialną i reklamę przedsięwzięcia. Nie jest łatwo, bo w grę wchodzą liczne tajemnice technologiczne, także walka o zdobycie najlepszych specjalistów w branży oraz, może przede wszystkim, potężne osobiste ambicje zamożnych inwestorów. Wygrać trudno, przepłacić łatwo.

Willa dla sternika

Mistrzowie z Nowej Zelandii od lat są w uprzywilejowanej sytuacji, gdyż żyją w kraju, gdzie żeglarstwo jest stylem życia większości obywateli. Jednak nawet tam, gdzie rząd daje 40 mln dol. z państwowej kasy na przygotowanie ekipy i jeszcze więcej na działania wokół imprezy, były zacięcia w finansowaniu, wynikające głównie z trudności oddzielenia zadań żeglarskich od przygotowania organizacyjnego samych regat w Auckland.



Wiedza o funduszach pozyskanych przez lidera Team New Zealand i jednocześnie szefa tegorocznego America's Cup Event Granta Daltona jest zatem niepełna, ale wiadomo, że Team New Zealand tradycyjnie miał wielu sponsorów korporacyjnych, takich jak Emirates, Omega, Toyota, Spark, Genesis, Steinlager, HP i SkyCity.



Większość z tych firm jest zakorzeniona w sporcie, w szczególności w żeglarstwie, od lat. Omega wspiera zespół ETNZ od 1995 roku, przy okazji po raz trzeci odgrywając rolę oficjalnego chronometrażysty regat o Puchar Ameryki (wcześniej w 2000 i 2003 r.) i dając sobie dobry powód, by zaprezentować światu okolicznościowe wydania zegarka z serii Seamaster.



Wiadomo także, że syndykat z Nowej Zelandii miał wsparcie szwajcarsko-włoskiego milionera Matteo de Nory, który finansował i finansuje nowozelandzkie starty w Pucharze Ameryki od 2007 roku. Miał też w przeszłości miliony od sir Stephena Tindalla, nowozelandzkiego przedsiębiorcy, twórcy Warehouse Group.



Dalton Grant stwierdził, że szczegółowych kwot nie poda, ale może powiedzieć, że rywale na pewno wydali dwukrotnie więcej. Stwierdził także, iż 60 procent kosztów stanowią płace 150 osób zaangażowanych w projekt. Z pewną dumą dodał, że załoga i obsługa Team New Zealand, z racji patriotycznych, zaakceptowała nieco niższe wypłaty, niż oferowano u konkurencji.



Dyrektor nie podał również, ile płacił zwycięskiemu sternikowi Peterowi Burlingowi (poprowadził do sukcesu jacht ETNZ także w 2017 roku), ale dziennikarze odkryli, że 29-letni żeglarz już w maju 2020 roku był w stanie nabyć willę w Ponsonby, ładnej śródmiejskiej dzielnicy Auckland, za 3,4 mln dol. Syndykaty nie ujawniają, ile płacą także szeregowym żeglarzom, ale gdy kilka lat temu zwolniony z ekipy Oracle Team USA Joe Spooner (obsługujący młynki do wybierania lin) podał pracodawcę do sądu, to oświadczył, że zarabiał 300 tys. dol. rocznie, czyli 25 tys. miesięcznie.



Tegoroczny finalista 36. Pucharu Ameryki – włoski syndykat Luna Rossa Prada Pirelli – także nie ujawnił, ile kosztowały przygotowania, ale właściciel tego przedsięwzięcia, szef imperium modowego Prada Patrizio Bertelli, którego majątek „Forbes" szacuje na 3,6 mld dol., już w 2018 roku podał, że daje na Puchar Ameryki z własnej kieszeni 65 mln euro. Resztę dodali sponsorzy, wśród nich najwięcej znana ze współpracy z Formułą 1 firma oponiarska Pirelli. Firma należy od 2015 roku do Chińczyków, lecz ma korzenie włoskie i główną siedzibę w Mediolanie. Smaku dodaje informacja, że cztery lata temu finansowała w 35. Pucharze Ameryki zwycięski Team New Zealand.



Bertellli, uczestniczący w regatach o Puchar Ameryki szósty raz, potrafił przyjąć kolejną porażkę z godnością. Będąc także, jako Prada, tytularnym sponsorem finału w Auckland, na koniec ufundował wszystkim 150 członkom zwycięskiego teamu piękne srebrne medale, zaprojektowane i wykonane w pracowniach Prady.

Pozostałymi uczestnikami obecnej edycji Pucharu Ameryki, którzy odpadli w regatach eliminacyjnych, były ekipy INEOS Team UK oraz American Magic. Brytyjczycy zgłosili się do walki dzięki zaangażowaniu jednego z najbogatszych Brytyjczyków – Jima Ratcliffe’a (majątek 17,8 mld dol. – wedle „Forbesa"), właściciela przedsiębiorstwa petrochemicznego INEOS.