Trwa zimowy atak na K2

W piątek zespół dotarł do obozu IV, położonego na wysokości 7800 m, przy okazji podciągając liny poręczowe. Rano czasu polskiego członkowie wyprawy informowali, że do szczytu zostało im już jedynie około 200 metrów, czyli są blisko dokonania wejścia, które nie udało się jeszcze nikomu. Jeśli potwierdzą się informacje, przekazywane przez Szerpów na Facebooku, to samo wejście zimą na wysokość 7800 m n.p.m. już jest historycznym osiągnięciem, bo tak wysoko nikt zimą jeszcze nie dotarł.

Jeden z członków wyprawy Nirmal Purja napisał w serwisie społecznościowym: "Jeszcze dziś poprowadzę zespół poręczujący na K2. Mamy nadzieję, że razem staniemy na wierzchołku."