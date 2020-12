Szachowe mistrzostwa Europy błyskawicznie i zdalnie

- Mam nadzieję, że wygra Polak, nawet jeśli nie będę to ja mówi Duda, który nie ukrywa, że lubi błyskawiczną odmianę szachów. - Szachy błyskawiczne i szachy klasyczne to dwie różne gry. Błyskawiczne są zdecydowanie szybsze, nie ma czasu na liczenie, gra się opiera na intuicji. A ja jestem zawodnikiem intuicyjnym.

Po raz pierwszy ME w szachach błyskawicznych w Katowicach odbyły się w 2017 roku. Wypełniona hala Spodek, wspaniała atmosfera i świetna organizacja zawodów sprawiły, że Katowice otrzymały prawo goszczenia uczestników ME także w 2020 oraz 2021 roku.

- To ewenement, gdyż zazwyczaj prawo organizacji imprez przyznaje się tylko jednorazowo i najczęściej są to stolice państw. Współpraca z prezydentem Katowic była jednak na tyle dobra, że zdecydowano się powtórzyć tę imprezę - mówi Turlej.

Na najlepszych - oprócz medali - czekać będą nagrody finansowe. Kibice obejrzą zawody w internecie.