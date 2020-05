Szachy: Jan Krzysztof Duda pokonał mistrza świata

Rywalizacja online, który rozpoczął się 19 maja i potrwa do 3 czerwca, to druga odsłona cyklu Magnus Carlsen Tour. Jego pomysłodawcą oraz organizatorem jest mistrz świata, a pula nagród wynosi 150 tys. dolarów.

Carlsen zaprosił do rywalizacji przed komputerami dwunastu czołowych zawodników świata, w tym 22-letniego Dudę. Formatem są szachy błyskawiczne - to odmiana gry, w której każdy ma 15 minut na partię plus 10 dodatkowych sekund za każdy ruch.