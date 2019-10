Międzynarodowa Federacja Judo zawiesza bezterminowo Iran Fars News Agency [CC BY 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0)]

Międzynarodowa Federacja Judo (IJF) zawiesiła bezterminowo Iran wykluczając go z międzynarodowej rywalizacji, za to, że zawodnik z tego kraju miał - na polecenie władz Irańskiej Federacji Judo i Irańskiego Komitetu Olimpijskiego - celowo przegrać walkę w półfinale mistrzostw świata w judo w Tokio, by nie zmierzyć się w finale z zawodnikiem z Izraela.