Polacy mistrzami świata w brydżu sportowym

Brydż to najbardziej prestiżowa gra logiczna uprawiana za pomocą kart (brydżyści nie cierpią, gdy mówi się, że to po prostu gra w karty). Jej sportowa odmiana polega z grubsza na tym, że element szczęścia jest praktycznie wyeliminowany. Gracze poszczególnych drużyn dysponują w każdym rozdaniu identycznymi kartami i fakt, czy są one „mocne”, czy „słabe”, nie odgrywa żadnej roli. Taki brydż jest jak szachy grane w cztery osoby. Jedno rozdanie trwa około 10 minut, a potem zaczyna się rozdanie następne.

Polski mistrzowski team tworzyły trzy pary: Michał Nowosadzki – Jacek Kalita (powtórzyli sukces sprzed czterech lat z Indii), Krzysztof Buras – Grzegorz Narkiewicz oraz Bartosz Chmurski – Piotr Tuczyński. Czterej pierwsi to zawodowi brydżyści – grając na najwyższym poziomie, można zarobić spore pieniądze w sponsorowanych teamach, głównie w USA, w Monako i w… Chinach. Skąd nagle Chińczycy i brydż? Michał Nowosadzki: – Powiedzmy, że to przykaz z góry. Deng Xiaoping był miłośnikiem brydża, kazał grać, to i grają. To oczywiście żartobliwy skrót myślowy, ale coś jest na rzeczy. A poważniej – Chińczycy myślą praktycznie, wyciągają wnioski z faktu, że brydż jest świetną szkołą kreatywnego myślenia. I wprowadzają szeroko zakrojony program nauki brydża w szkołach (w Polsce też ma to miejsce, głównie w Krakowie – przyp.red.). Zawody juniorskie, nawet te w Europie, coraz częściej wyglądają tak, że zdecydowana większość uczestników to Chińczycy. Ilość powoli przechodzi w jakość i myślę, że za 15–20 lat mogą zacząć dominować w naszej dyscyplinie.