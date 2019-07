Zdobył siódmy ośmiotysięcznik w nieco ponad dwa miesiące

Jak podaje portal tatromaniak.pl, były żołnierz brytyjskich sił specjalnych, Nepalczyk Nirmal Purja, realizuje projekt o nazwie “Project Possible 14/7”, który zakłada zdobycie wszystkich 14 ośmiotysięczników w jedyne 7 miesięcy.

Swoje wyzwanie Purja rozpoczął 24 kwietnia wejściem na Annapurnę. Następnie wszedł na Dhaulagiri i Kanczendzongę. Wspinacz dokonał także niesamowitego wyczynu jakim było zdobycie trzech ośmiotysięczników w ciągu 48 godzin: Mount Everestu, Lhotse i Makalu.

Kilka dni po tym osiągnięciu himalaista ogłosił, że ze względu na kwestie finansowe, dalsze powodzenie jego projektu stoi pod dużym znakiem zapytania. Ostatecznie zdecydował jednak, że będzie kontynuował przedsięwzięcie.

Ostatnim szczytem, który zdobył Purja jest słynna Nanga Parbat. To siódmy szczyt ośmiotysięczny mężczyzny w ciągu nieco ponad dwóch miesięcy. Oznacza to, że jest on na półmetku swojego wyzwania.

Nepalczyk Nirmal Purja wszystkie swoje wejścia realizuje przy użyciu butli z tlenem.