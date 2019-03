Chińczycy z tytułem mistrzowskim

Chińczycy Wenijng Sui i Cong Hang zdobyli złoty medal w parach sportowych na odbywających się w Saitamie mistrzostwach świata w łyżwiarstwie figurowym. Na podium stanęły też dwa duety rosyjskie: Jewgenia Tarasowa i Władimir Morozow (srebro) oraz Natalia Zabijako i Aleksander Enbert (brąz).

Dla Chińczyków fenomenalny występ na lodowisku w Saitamie to sukces niebywały. Chociaż łyżwiarze ci byli już mistrzami świata w 2017 roku jak i wice mistrzami olimpijskimi przed rokiem na igrzyskach w Pjongczangu, ich forma w Japonii pozostawała wielką niewiadomą. A wszystko za sprawą kontuzji. Łyżwiarka aż cztery miesiące nie mogła trenować na lodowej tafli, ze względu na kontuzję stopy. Stopy to poważny problem dla tej mierzącej zaledwie 150 cm zawodniczki. Jeszcze przed igrzyskami olimpijskimi przeszła bardzo poważną operację w wyniku, której przez pewien czas nie mogła nawet chodzić. I chociaż na lodowisko powróciła, wciąż pozostają jej wielką bolączką. Tuż przed mistrzostwami kontuzji doznał też Cong Hang. W tym sezonie przed mistrzostwami świata Chińczyków mogliśmy oglądać tylko dwukrotnie. Gościnnie wystąpili na mistrzostwach swojego kraju pod koniec stycznia prezentując jedynie program krótki. Miesiąc później wygrali co prawda Mistrzostwa Czterech Kontynentów, ale w obu programach zaliczyli upadki.

To co zaprezentowali na lodowisku w Saitamie przeszło jednak najśmielsze oczekiwania. Chińczycy prezentowali się niczym zaczarowani. Chociaż po programie krótkim plasowali się za Rosjanami Tarasową i Morozowem, programem dowolnym zdecydowanie wygrali. Do lirycznego podkładu muzycznego „Rain, In Your Black Eyes” prezentowali najtrudniejsze elementy techniczne. Szczególne wrażenie robiły dalekie soki wyrzucane, w czym od dawna duety chińskie są mistrzami. Ale para chińska to nie tylko perfekcyjne elementy techniczne. Elegancja, czucie muzyki, taneczność układów sprawiają iż prezentowane przez nich widowiska na lodzie ogląda się z zapartym tchem. Choreografię do ich występów układa od lat Kanadyjka Lori Nichol. „Jesteśmy bardzo szczęśliwi, ze udało nam się pokazać nasz najlepszy występ na mistrzostwach świata. Mieliśmy ciężki czas i mało możliwości treningu. Nasi trenerzy jednak dodawali nam wiary, że możemy dokonać rzeczy wielkich. To mistrzostwo świata przyszło nam dużo trudniej aniżeli pierwsze”- mówili łyżwiarze.

