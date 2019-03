K2 wciąż niezdobyte zimą. Ekipa Piwcowa zrezygnowała?

Fundacja Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki napisała we wpisie na Facebooku, że nie ma jeszcze oficjalnej informacji, ale rosyjsko-kazachsko-kirgiska wyprawa pod przewodnictwem Wasilija Piwcowa prawdopodobnie kończy działalność na K2. Polscy himalaiści najprawdopodobniej będą mieli zatem kolejną szansę, aby być pierwszymi, którzy zdobędą zimą K2.

"Zespół Piwcow, Ajbakirow, Braun, Daniczkin zjeżdżają do bazy , z której do góry wyszedł zespół 2-osobowy, by pomóc w transporcie ekwipunku. Nie ma jeszcze oficjalnej informacji ale prawdopodobnie kończą działalność na K2" - napisano na profilu Fundacji Wspierania Alpinizmu Polskiego im. Jerzego Kukuczki.

Jak pisze Radio Zet, przedstawiciel pakistańskiej agencji, która obsługuje ekspedycję przekazał, że "Rosjanie zamówili tragarzy na 12 marca". Oznaczać to może, że ekipa Piwcowa kończy działalność na K2

GPS wskazywał, że Wasilij Piwcow, Artem Braun, Tursunali Aubakirow i Michaił Daniczkin dotarli na wysokość 7400 metrów. Wspinacze musieli jednak się wycofać ze względu na słabą widoczność i pogarszające się warunki.

W ubiegłym roku polscy himalaiści pod kierownictwem Krzysztofa Wielickiego poinformowali o rezygnacji z wejścia na K2. Kolejną próbę chcą podjąć zimą 2019 roku.