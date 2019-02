Igrzyska w Paryżu: Debiut break dance?

Olimpijskie władze nie przestają kokietować młodzieżowej publiczności. Igrzyska zimowe to już nie tylko tradycyjne atrakcje dla sportowo ustatkowanych lecz także konkurencje znane dotychczas głównie z młodzieżowych X Games. Teraz przyszedł czas na igrzyska letnie.

Tokio (2020) włączyło do programu surfing, wspinaczkę sportową i skateboard, Paryż (2024) chce dodać break dance. Jak przypomina dziennik „L,Equipe” braek dance zrodził się w Ameryce wraz z rapem i sztuką graffiti a potem poszedł własną drogą. Powstały sportowe kryteria, zaczęła się rywalizacja, najpierw krajowa a potem międzynarodowa.

Pierwszą wielką imprezą o zasięgu globalnym była „Battle of the Year” stworzona w Niemczech w roku 1991. W pierwszej dekadzie XXI wieku pojawili się poważni sponsorzy na czele z firmą Red Bull. Światowa Federacja Tańca Sportowego została uznana przez MKOl, w ubiegłym roku sportowcy uprawiający break dance wystartowali w Młodzieżowych Igrzyskach w Buenos Aires i odnieśli sukces - ich występy oglądało bardzo wielu widzów.

Dla MKOl break dance jest atrakcyjny z dwóch powodów - to nowy sport pasujący do nowych czasów, ponadto dostępny dla obu płci, a parytet męsko-damski to jeden z czułych punktów olimpizmu w czasach Thomasa Bacha. Spotkanie komitetu organizacyjnego igrzysk w Paryżu z kierownictwem MKOl w sprawie włączenia braek dance do programu igrzysk 2024 już w Lozannie się odbyło, co świadczy, że obie strony traktują tę sprawę poważnie.