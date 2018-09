9. Tauron Festiwal Biegowy: Ludzie pełni radości

Powiedzieli podczas festiwalu

Radosna atmosfera ?dzięki biegaczom

Dariusz? Reśko burmistrz ?Krynicy

Festiwal Biegowy to jest najwspanialsza impreza, jaka została wymyślona dla Krynicy. Jesteśmy uzdrowiskiem, które liczy sobie 225 lat, uzdrowiskiem wielofunkcyjnym i bardzo stawiamy na turystykę aktywną i na rozwój. Festiwal idealnie wpisał się w naszą strategię rozwojową. Gospodarka miasta żyje, ludzie wydają pieniądze. Tych ludzi jest coraz więcej. Zaczynaliśmy od 844 uczestników, dziś mamy ich prawie 10 tysięcy. Śmiejemy się, że deptak krynicki jest z gumy, bo wydawało się, że więcej nie pomieści, a z roku na rok uczestników przybywa. Dzięki festiwalowi promujemy nasze miasto. Mieszkańcy Krynicy lubią tę imprezę, hotelarze są zachwyceni. W miejscowościach turystycznych 31 sierpnia to z reguły koniec sezonu. U nas sezon jest dłuższy o dwa tygodnie, bo mamy i Forum Ekonomiczne, i Festiwal Biegowy. Szanujemy każdego klienta w Krynicy. Bez względu na to, czy przyjeżdża na kurację, czy na rehabilitację, na narty, czy na bieganie. Klienci, którzy przyjeżdżają na imprezy biegowe, to wyjątkowa grupa gości. Ludzie radośni, energetyczni. Tworzą wspaniałą atmosferę, która udziela się wszystkim mieszkańcom.

Nie dałabym rady tutaj biegać

Iga Baumgart-Witan Mistrzyni Europy w sztafecie 4x400 m

Ten festiwal to znakomita zabawa. Jestem w szoku, że tylu ludzi tu przyjechało, że – jak z tego widać – tylu ludzi biega w Polsce. W Krynicy biegają jeszcze na zupełnie zwariowanych dystansach – niektórzy biegali nawet przez wszystkie trzy dni festiwalu. Widzę, że ludzie się dobrze bawią, emocjonują tym, co robią. To jest wspaniałe, mam bardzo pozytywny odbiór tej imprezy. Ja sama biegam maksymalnie do godziny i to zazwyczaj jesienią. W każdym razie nie porywam się na takie dystanse jak tutaj. Teraz w ogóle nie biegam, odpoczywam, regeneruję się. Planuję zacząć nowy sezon od startów w hali. Chcę w ten sposób przełamać monotonię zimowych treningów. Imprezą docelową są dla mnie mistrzostwa świata w Katarze. Odbędą się w październiku. Przygotowanie do nich będzie trudnym zadaniem. To jest termin, w którym często rozpoczynałam przygotowania do nowego sezonu, teraz to będzie kulminacja. Ale cały świat ma z tym problem, nie tylko ja.