Małżeństwo na medal

– Kiedy już pierwszego dnia po ślubie zobaczyłem obiad na stole, kiedy podwiozła mnie na wizytę u lekarza, pomyślałem: „Teraz wiem, co to znaczy być żonatym". Powinienem był to zrobić dużo wcześniej – wspomina Dressel.

W Tokio startował w sześciu konkurencjach, zgarnął niemal całe złoto, nie udało się tylko w sztafecie mieszanej 4x100 m zmiennym. Reprezentacja USA zajęła piąte miejsce. – Jeśli popłynąłeś źle i niczego cię to nie nauczyło, poniosłeś porażkę. Jeśli jednak wyciągnąłeś z tego wnioski, jesteś wygranym – mówi Dressel, który nie miał sobie równych na 50 i 100 m dowolnym oraz 100 m motylkowym. – Nie chcę, aby przez te medale zmieniło się moje życie. Podoba mi się to, które wiodłem dotychczas. Jeśli mam być szczery, sport był o wiele fajniejszy, gdy nikt nie znał mojego imienia. Ale nadal sprawia mi dużo radości – podkreśla Dressel.

W wolnych chwilach lubi grać na konsoli, łowić ryby i polować. Łowienie medali też wychodzi mu doskonale. Złotych wywalczył tyle samo, co Phelps w Rio. Ale od porównań do starszego kolegi ucieka, chce tworzyć własną historię.

– Wciąż wydaje mi się to surrealistyczne. Dorastałam, oglądając niesamowitych sportowców z mojego kraju, i marzyłam, by być taka jak oni – mówi. Z tych marzeń nic by nie wyszło, gdyby rzuciła pływanie, a brała to pod uwagę, kiedy zabrakło dla niej miejsca w reprezentacji na igrzyska w Londynie (2012).