14 medali? Możemy oczekiwać jeszcze więcej

Tej ostrożności nie można się dziwić, bo mistrzostwa świata i Europy to w lekkoatletyce jedynie przystanki w drodze do igrzysk i sukcesy tam odniesione niczego nie gwarantują.

Ale świat kiedyś wreszcie zacznie trenować rzut młotem, zamiast siedzieć na siłowni, jak powiedział Paweł Fajdek, co może wstrząsnąć polskim imperium w tej konkurencji.

Nadzieje jednak daje to, że sukcesy odnosiliśmy na wszystkich polach: w konkurencjach biegowych, technicznych oraz chodzie. Drugi raz z rzędu obie polskie sztafety 4x400 m pobiegły w olimpijskim finale. Pięć lat temu były siódme miejsca, teraz doczekaliśmy się drugiego i piątego.

Nie ma dziś chyba na mapie polskiego sportu drugiej takiej grupy. Nie da się im nie kibicować, nie da się ich nie szanować. Żywiołowe, zawsze autentyczne i pewne swojej klasy. Podobno przed wylotem na igrzyska marzyły skromnie o brązie, ale po to srebro ruszyły jak po swoje – weszły, pobiegły, wykonały zadanie.

Polecieli do Tokio jako 15. sztafeta świata, do końca drżeli o kwalifikację. Dopiero kilka tygodni przed igrzyskami dostali nowe kolce, co też świadczyło o ich statusie.