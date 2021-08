Polskie biegaczki nauczyły się, że razem są silniejsze

Jest niezniszczalna, skoro była ze sztafetą na wszystkich ważnych imprezach. Baumgart-Witan i Święty-Ersetic na drodze do igrzysk zmagały się z urazami, ta ostatnia zdążyła już chyba nawet zwątpić w powodzenie olimpijskiej misji. Cudem do Tokio poleciała Kiełbasińska, która w lutym doznała zmęczeniowego złamania stopy. Też jest medalistką, bo biegała w eliminacjach.

Jedyną, która miała udział w tych wszystkich medalach, to Hołub-Kowalik. Zawsze obecna i zawsze jakby w cieniu. Była cichą bohaterką igrzysk w Tokio – wystąpiła w trzech z czterech biegów, dwa razy łamała na lotnej zmianie granicę 50 sekund. Kiedy zapytaliśmy, jak się czuje w roli dwukrotnej medalistki, odparła, że nie powie, bo to bardzo niecenzuralne słowo.

Matusiński po finale wyglądał na bardziej zmęczonego niż zawodniczki. Wentyl wypadł, opuściły go presja i emocje kumulowane od lat. Ściskał dziennikarzy, dziękował za wsparcie i w ciągu kwadransa kilka razy wymienił nazwiska Kiełbasińskiej oraz Patrycji Wyciszkiewicz-Zawadzkiej, dając do zrozumienia, że jego zespół to znacznie więcej niż tylko cztery zawodniczki.

Celująco zdał egzamin z zarządzania grupą, a przecież stanął przed zadaniem niełatwym, bo trafił mu się zespół złożony i różnorodny. – Jest świetnym menedżerem sztafety. Zna nas i umie zarządzać jak pracownikami. Nie ma dla niego stałych nazwisk, jego decyzje są sprawiedliwe. Wyniki pokazują zresztą, że przy zestawieniu sztafety nigdy się nie pomylił – mówi Kiełbasińska.

Był selekcjonerem i psychologiem, bo na co dzień pracuje tylko ze Święty-Ersetic. Hołub-Kowalik to podopieczna Zbigniewa Maksymiuka, Kiełbasińskiej pomaga Laurent Meuwley, Natalią Kaczmarek opiekuje się Marek Rożej, a Igą Baumgart-Witan jej mama, Iwona. Ta lista to chyba też klucz do odpowiedzi na pytanie o sukcesy polskich lekkoatletów. Mamy w kraju wielu dobrych trenerów.

Bywały między paniami tarcia, jak w każdej grupie. Zawsze na tartanie oraz po startach mówiły jednak jednym głosem, co zwykle przeradzało się w kakofonię. Są przebojowe, więc o ile nagrania z ich udziałem stają się zazwyczaj diamentami niewymagającymi szlifu, to już dynamiki rozmowy na piśmie oddać się nie da, bo jak opisać te wszystkie drobne interakcje, wtrącenia, zaczepki i uśmiechy?

– My się nie czujemy, my jesteśmy medalistkami – mówi Baumgart-Witan, choć to chyba małe słowo. Więcej medali w konkurencjach biegowych zdobyły dla Polski tylko Irena Szewińska i Teresa Ciepły. To uderzający dowód, jakim kwiatem jest ta sztafeta na mapie polskiego sportu.