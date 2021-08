Aleksander Matusiński: Chcę, by dziewczyny były szczęśliwe

Zdecydowanie tak. Uważam, że gdybyśmy tam w finale pobiegli jak w eliminacjach, to już w Rio mielibyśmy medal i spokojną duszę. Podchodzilibyśmy do kolejnych zawodów spełnieni. Nie było jednak ani miejsca na podium, ani gwarancji przyszłości, bo jedynie medal igrzysk daje olimpijską emeryturę.

Dla mnie one już są legendami. Są zawzięte, zażarte. Mieliśmy w tym roku dużo perypetii zdrowotnych, właściwie każda borykała się z jakimś urazem albo chorobą. Nie było łatwo, ale ze wszystkiego wyszły obronną ręką. Pokazały na bieżni serce i osiągnęły więcej, niż oczekiwaliśmy, po cichu liczyliśmy przecież na brąz. Dziewczyny były jednak zmotywowane. Chciały powalczyć i z Jamajkami, i z Amerykankami, choć to ostatnie było raczej iluzją.

Nie do końca. Brakuje nam Patrycji Wyciszkiewicz, która dwa lata temu podczas mistrzostw świata w Dausze pobiegła poniżej 50 sekund. To przykre, że nie wszyscy mogą stać na podium i zdobywać medale. Jesteśmy jednak jedną drużyną, zwyciężamy i przegrywamy razem.

Ciągnęły się od halowych mistrzostw Europy w Toruniu, gdzie naderwała mięsień czworogłowy w dwóch miejscach. Później przyszedł koronawirus z powikłaniami, wreszcie kolejne naderwanie miesiąc temu. Nie przyleciała do Tokio optymalnie przygotowana. Sytuacja była trudna. Rzuciły się na nią media, pojawił się hejt. Justyna odsunęła to jednak na bok i skupiła się na powrocie do startów. Ona ma walory nie tylko sportowe, wnosi też wiele do naszej grupy pod względem mentalnym. Dawała sztafecie bardzo dużo przez wiele lat i jej brak obniżyłby morale oraz szanse na sukces.