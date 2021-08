Startują Polacy

Sztafeta 4x100 m – Marika Popowicz-Drapała, Klaudia Adamek, Paulina Paluch i Pia Skrzyszowska – osiągnęła czas 43,09 (najlepszy w sezonie), ale oznaczało to 10. miejsce w eliminacjach, niedające awansu do finału.

Michał Rozmys finał biegu na 1500 m zdobył w dramatycznych okolicznościach. Jeden z przeciwników pod koniec pierwszego okrążenia nadepnął mu na stopę i ściągnął but. Rozmys dobiegł do mety w skarpetce, był ostatni z czasem 3.54,53. Po proteście polskiej ekipy sędziowie dopisali go do listy startowej finału.