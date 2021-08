Tadeusz Michalik dorównał siostrze, medalistce z Rio

Tadeusz Michalik: Mam medal, jestem szczęśliwy, ale jeszcze to do mnie nie dociera. Pojadę sobie w nagrodę do domu rodzinnego na wieś i odpocznę. Ta walka to była dla mnie wisienka na torcie, przyjemność. Pracowałem na nią 20 lat

