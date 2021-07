Na stadion wchodzi królowa. Lekkoatletyka w Tokio

Nasi lekkoatleci od czterech lat błyszczą na najważniejszych zawodach. Dwa razy wygraliśmy drużynowe mistrzostwa Europy, zdobyliśmy w cyklu olimpijskim 38 medali mistrzostw świata i Europy. Wielu zwycięzców podkreślało jednak, że to tylko środek do celu, bo w królowej sportu wszystko i tak sprowadza się do igrzysk.

Wie o tym młociarz Paweł Fajdek. To czterokrotny mistrz świata, dla którego występy na igrzyskach zawsze kończyły się traumą. Dziewięć lat temu leciał do Londynu jako trzeci zawodnik sezonu i jednocześnie młodzieżowiec, więc porażkę w eliminacjach mogliśmy uznać za cenę za brak doświadczenia. Później, w Rio de Janeiro, nie tłumaczyło go już nic.

Może przegrał z presją, może z programem zawodów skazującym młociarzy na walkę bladym świtem. Najpierw padł i leżał długo twarzą do ziemi, później rzucił dziennikarzom kiepski żart, wreszcie zamknął się w pokoju ze szklaneczką whisky. Chcielibyśmy wierzyć, że tamta klęska stworzyła go na nowo, ale wie o tym tylko on.

Wielką imprezę później przegrał tylko raz, gdy podczas mistrzostw Europy w Berlinie (2018) dalej rzucił Wojciech Nowicki. Dziś Fajdek jest liderem światowych list i największą nadzieją naszej kadry na olimpijskie złoto, choć wątpliwości budzi to, że rzuca nierówno. Zdarzało mu się w tym sezonie przegrywać, miał też konkursy z ledwie jednym zaliczonym rzutem.