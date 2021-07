Siatkarze wygrali z Wenezuelą. Teraz czas na Japonię

To miało być najłatwiejsze spotkanie dla mistrzów świata. Wenezuelczycy nie wygrali wcześniej w Tokio nawet seta. Wydawało się, że w środę nie poprawią statystyk, bo przegrywali już 0:2, ale w trzecim secie wykorzystali chwilową słabość Polaków. Ale to był jedyny prezent z naszej strony.

Vital Heynen dał odpocząć liderom (Bartosz Kurek, Wilfredo Leon), na boisko posłał zmienników (Kamil Semeniuk, Łukasz Kaczmarek) oraz wracającego do zdrowia kapitana Michała Kubiaka. Egzamin z wyróżnieniem zdał Semeniuk, który zdobył 24 punkty (18 atakiem, sześć asami serwisowymi) i dobrze przyjmował zagrywkę rywali.

– Mamy 12 świetnych zawodników. Tu nie chodzi o to, kto gra więcej czy mniej, a o wygrywanie meczów. Cieszy mnie reakcja drużyny – przyznaje Heynen.

Jeśli Polacy utrzymają pozycję lidera, w ćwierćfinale trafią na teoretycznie słabszego przeciwnika – czwarty zespół grupy B. Gdyby rozgrywki kończyły się dziś, zmierzyliby się z Francją. Uniknęliby Rosjan, Amerykanów i Brazylijczyków. Jak to ważne, by zdjąć wreszcie olimpijską klątwę i dostać się do strefy medalowej, tłumaczyć nie trzeba.