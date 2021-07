Zgranie, jedność i spokój trenera przyniosły pierwszy medal

Srebro wywalczyły Katarzyna Zillmann, Maria Sajdak, Marta Wieliczko i Agnieszka Kobus-Zawojska. Pierwsza jest chaosem, druga siłą spokoju. Trzecią nazywają Matką Teresą, czwarta to optymistka. Tak swoje podopieczne charakteryzuje trener Jakub Urban. Sam chyba jest w tym gronie flegmatykiem, bo opowiadając o sukcesie, ani razu nie ocieplił swej wypowiedzi uśmiechem. Dziewczyny mówią o nim: – W środku to spokojny miś.

Może to zrobić Wieliczko, która ma 26 lat. Dwa razy zdobywała z czwórką podwójną młodzieżowe mistrzostwo świata, zanim przesiadła się do łódki seniorek. Wioślarstwo ma we krwi, bo jej mama Małgorzata Dłużewska to wicemistrzyni olimpijska z Moskwy w dwójce bez sternika. – No i mamy teraz w domu dwa srebra – mówi. Kiedyś zapowiadała, że chce być lepsza niż mama. Wciąż ma szansę.