Zostało drugie życie w mikście

To był mecz ludzkich scen. Takich, gdy zwyciężczyni długo przytula rywalkę, szepcząc jej do ucha słowa pocieszenia, choć przecież reżim sanitarny podobnych gestów zakazuje. Albo takich, kiedy przybita porażką tenisistka trzęsie się z płaczu, bo chciała aż za bardzo, a z ławki po wielu minutach podnosi ją przyjaciółka.

Hiszpanka po ostatniej piłce meczu podeszła do siatki i długo naszą tenisistkę ściskała. Szeptała jej do ucha, że ma jeszcze przed sobą wspaniałą karierę i zapewne wiele wygranych turniejów.

Kiedy Świątek opanowała emocje, zaczęła cierpliwie wyjaśniać, co się stało. – Serwis to pierwsza rzecz, która zawodzi, kiedy jestem pod presją, a z tą przeciwniczką była bardzo duża, ona atakowała i wchodziła na piłkę. Czułam czasem, że jestem pod ścianą. Może mój serwis nie był zły, ale też nie tak wyśmienity, jak u rywalki. Jestem też zła na kilka zepsutych piłek – mówiła Świątek.

– Czasem to frustrujące, że zwycięzca jest tylko jeden. My też jesteśmy ludźmi, a rywalizować na najwyższym poziomie tydzień w tydzień nie jest łatwo. 90 proc. z nas płacze po przegranych meczach – dodała Iga. Obiecała też, że podczas kolejnych igrzysk, w Paryżu, na ukochanej przez nią mączce kortów Roland Garros, będzie dużo lepiej.

Mikst to turniej nietypowy, podczas igrzysk biorą w nim udział zazwyczaj singliści, par jest tylko 16, więc do medalu wystarczą trzy zwycięstwa. Jednocześnie to gra nieprzewidywalna, skoro przystępują do niej tenisiści nienawykli do rywalizacji deblowej.