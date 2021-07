Niedziela w Tokio: Ucieczka Plichty, awans Hurkacza

Dobre wiadomości przyszły również z toru wioślarskiego Sea Forest Waterway, gdzie rozgrywano repasaże z udziałem kilku polskich osad. Najpierw wyścig wygrała męska dwójka wagi lekkiej Jerzy Kowalski i Artur Mikołajczewski, to zwycięstwo dało Polakom awans do półfinału. Do finału awansowała też dwójka podwójna Mirosław Ziętarski i Mateusz Biskup oraz czwórka bez sterniczki Joanna Dittmann, Olga Michałkiewicz, Monika Chabel i Maria Wierzbowska. Oba wyścigi medalowe z udziałem tych osad odbędą się w środę.

Sporty walki – same porażki. W boksie w kategorii do 63 kg Damian Durkacz przegrał wyraźnie z Gabiłem Mamiedowem (ROC), w kategorii do 51 kg Sandra Drabik uległa niejednogłośnie (1:4) rywalce z Uzbekistanu – Tursunay Rachimowej. Nie udał się też start Patrycji Adamkiewicz w taekwondo (kat. do 57 kg). Polka przegrała 17:31 (2:3, 7:0, 8:28) z Chinką Lijun Zhou i odpadła. Podobnie w judo – Agata Perenc (kat. 52 kg) przegrała na starcie z Brazylijką Larissą Pimentą i pożegnała się z Tokio.