Tenis w Tokio: Rozpocznie Iga Świątek

Innym los tak nie sprzyjał. Magda Linette (45. WTA) trafiła na nr 3 na świecie, Arynę Sabalenkę, to trudne wyzwanie, tym bardziej, że Białorusinka z miesiąca na miesiąc krzepnie wśród najlepszych tenisistek WTA Tour.

Debel Magda Linette i Alicja Rosolska też nie ma łatwego zadania – amerykańska para Bethanie Mattek-Sands i Jessica Pegula to są specjalistki rozstawione w turnieju z nr 4.

Hubert Hurkacz (12. ATP) zmierzy się z Martonem Fuscovicscem (38. ATP). Węgier jest klasyfikowany niżej od Polaka, nie wygrał jeszcze turnieju ATP Tour, ale to twardy przeciwnik, potrafi, gdy ma dobry dzień wygrywać z teoretycznie znacznie lepszymi, w tym sezonie ponoć poprawił nastawienie do pracy na treningach i są efekty: w tegorocznym Wimbledonie zwyciężył m. in. Diego Schwartzmana, Jannika Sinnera i Andrieja Rublowa (przegrał dopiero z Novakiem Djokoviciem), w Australian Open pokonał Stana Wawrinkę.