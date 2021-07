Nie wstydźmy się wzruszeń

Japończycy potrzebowali entuzjazmu, impulsu do przezwyciężenia recesji i leku na zranioną dumę po tym, jak Chińczycy zabrali im przywilej bycia drugą gospodarką świata.

Pomimo pandemii odłożone o rok igrzyska odbędą się, bo dążył do nich Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl). Odwołanie imprezy byłoby dla niego katastrofą, bo mowa o zawodach, w przypadku których większość kosztów ponoszą gospodarze, a zyski – w czteroletnim cyklu olimpijskim to kilka miliardów dolarów – zbiera MKOl.

Sportowcy mogą wziąć udział w tradycyjnej paradzie, ale nie wiadomo, ilu ich będzie. – W przypadku naszych olimpijczyków z okazji skorzysta prawdopodobnie niecałe 100 osób – mówi „Rz" szef polskiej misji olimpijskiej Marcin Nowak. Hasło dzisiejszej uroczystości to „Moving forward", czyli „Idziemy do przodu".

– Nie planujemy żadnego festiwalu. To będzie spokojna ceremonia w duchu powracania do zdrowia – wyjaśnia przewodnicząca komitetu organizacyjnego Seiko Hashimoto.

Zastęp zwolnionych

Przygotowania do ceremonii były rejsem po wzburzonym morzu. Hashimoto we wtorek zwolniła reżysera Kentaro Kobayashiego po tym, jak do mediów wypłynął klip sprzed lat, na którym naśmiewa się z Holokaustu. Kilka dni wcześniej pracę stracił kompozytor, który przyznał się, że w dzieciństwie prześladował niepełnosprawnych kolegów.