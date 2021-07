Niech im urosną skrzydła

Patrzymy na siatkarzy

W medal siatkarzy trudno nie wierzyć. Mistrzowie świata z 2014 i 2018 roku, wicemistrzowie Ligi Narodów sprzed kilku tygodni pod ręką Vitala Heynena zdobywali też miejsca na podium mistrzostw Europy i Pucharu Świata.

We wszystkich igrzyskach w XXI wieku odpadali co prawda w ćwierćfinale, ale siła drużyny, już z Wilfredo Leonem w składzie (świetny kubański siatkarz zmienił obywatelstwo także po to, by zostać olimpijczykiem), każe widzieć ich na podium, może nawet na najwyższym miejscu – po 45 latach od zwycięstwa drużyny Huberta Jerzego Wagnera w Montrealu. To nawiązanie jest jednym z kibicowskich pragnień, które słychać i czuć najmocniej.

Siatkarze rozpoczynają eliminacje grupowe już w sobotę o 12.40 (czasu polskiego) od meczu z Iranem, potem zagrają co dwa dni kolejno z Włochami, Wenezuelą, Japonią i Kanadą. Do fazy pucharowej awansują cztery reprezentacje z dwóch grup. Ten próg wydaje się względnie niski, ale potem, by spełnić najśmielsze marzenia, należy wygrać trzy spotkania. Finał zaplanowano dwa tygodnie po pierwszym meczu Polaków, w sobotę 7 sierpnia.