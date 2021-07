Samotność sportowca

Aplikacje pogodowe dwa dni przed ceremonią otwarcia ostrzegają przed ekstremalną temperaturą i wilgotnością powietrza. Polskim lekkoatletom, którzy niebawem przylecą do Tokio, mogą przypomnieć się mistrzostwa świata w Katarze, gdzie niektórzy maratończycy mijali linię mety na wózkach inwalidzkich.

Przekroczenie drzwi hotelowych jest jak wyjście do sauny. Dziennikarze „Washington Post" zauważyli, że powietrze wydaje się tak gęste, że najpierw trzeba je przeżuć, zanim będzie można oddychać.

Organizatorzy igrzysk podczas konferencji prasowej ogłosili, że sezon deszczowy w Tokio się skończył i nadeszło gorące lato. To nie brzmiało jak dobra informacja, choć Japończycy o zabezpieczenia zadbali.

Specjaliści do walki z tokijskimi upałami szykowali się od wielu miesięcy, badając tempo pocenia się zawodników oraz stopień utraty elektrolitów. Większość Amerykanów przyleciała do Japonii już wcześniej, na obóz klimatyczny. Niektórzy inspirowali się programem treningowym żołnierzy przygotowujących się do misji w klimacie pustynnym.