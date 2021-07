Polskie imperium młota trzyma się mocno

Artykuł powstał we współpracy z firmą PKN Orlen

Podczas kolejnych wielkich imprez już właściwie tylko wygrywał. Zdobył dwa złote medale mistrzostw świata, podczas mistrzostw Europy w Berlinie lepszy był jedynie Wojciech Nowicki. Następny cel to igrzyska w Tokio, być może nie ostatnie w jego karierze.

– Kiedyś zadeklarowałem, że chcę trenować do czterdziestki (Paweł Fajdek ma 32 lata – przyp. red.). Ostatnio ktoś zapytał mnie o najstarszego mistrza świata w rzucie młotem. Wydaje mi się, że był nim Japończyk Koji Murofushi, który w Daegu miał 37 lat. Jego przykład pokazuje, że wszystko jest możliwe. Mam plan, który sięga 2028 lub 2029 roku, zobaczymy, jak to wszystko się rozwinie – mówi Fajdek.

Sezon luzu przyniósł efekt. Fajdek ma w tym roku trzy najlepsze wyniki na świecie, a jego młot ostatni raz tak daleko latał cztery lata temu. Niewykluczone, że wpływ na jego osiągnięcia miała także zmiana trenera. Czterokrotny mistrz świata kilka miesięcy temu zakończył współpracę z Jolantą Kumor i do igrzysk przygotowuje go mistrz olimpijski z Sydney (2000) Szymon Ziółkowski. Sens tej roszady ocenimy po igrzyskach w Tokio.

Nie tylko Fajdek na ostatniej prostej przed igrzyskami zmienił swoje sportowe życie, bo nowego trenera ma też Anita Włodarczyk. Dwukrotna mistrzyni olimpijska pracuje dziś z Chorwatem Ivicą Jakeliciem, który zastąpił w jej sztabie Krzysztofa Kaliszewskiego. To było burzliwe rozstanie, bo mowa o duecie, który przez dziesięć lat zdobył na wielkich imprezach dziewięć złotych medali.

– Powoli się rozkręcam. Najważniejsze, że walczę do końca i umiem się zmobilizować podczas konkursów. Pracujemy w spokoju, nie ma w naszym zespole stresu. Muszę przerobić trening siłowy na szybkość i moc. Do kontuzji nie wracam: było, minęło. Najważniejszy cel to konkurs olimpijski w Tokio – mówiła Włodarczyk po mistrzostwach Polski w Poznaniu.