Kamperem na kontrolę

– Ten progres to zasługa organizacji antydopingowych, które są dziś w końcowej fazie realizacji planów badań związanych bezpośrednio z igrzyskami. Ważne, aby każda z nich maksymalnie wykorzystała czas, jaki pozostał – podkreśla szef Światowej Agencji Antydopingowej (WADA) Witold Bańka.

System wraca do pełnej sprawności po pandemii. Restrykcje sanitarne i utrudnienia w podróżowaniu sprawiły, że rok temu w kwietniu i maju pobrano niespełna trzy tysiące próbek.

Duża część testów to efekt 26 tys. rekomendacji ekspertów WADA, dotyczących sportów szczególnie narażonych na doping. Pięć lat temu, przed igrzyskami w Rio, było ich tylko 1,5 tys.

– Planujemy kontrole w taki sposób, aby każdego olimpijczyka skontrolować chociaż raz przed wylotem do Tokio – zaznacza szef POLADA Michał Rynkowski.

Igrzyska w Tokio będą pierwszymi, podczas których dojdzie do testów DBS, czyli pobierania próbek suchej krwi. Ta nowa metoda ma uprościć kontrole – strzykawkę zastąpi narzędzie do nakłuwania ramienia lub palca – oraz poszerzyć zakres kontroli o kraje, gdzie do tej pory testów antydopingowych było zbyt mało.