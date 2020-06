Igrzyska olimpijskie bez wielkiego splendoru

Dziś pewne jest tylko jedno: impreza rozpocznie się za rok, 23 lipca, albo nie będzie jej w ogóle. Kolejne przełożenie nie wchodzi w grę, co potwierdza przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach. Wszystko inne, co dotyczy najważniejszej sportowej imprezy czterolecia, pozostaje niewiadomą.

Wydawałoby się, że 13 miesięcy, które pozostały do nowego terminu zawodów, to dużo czasu. Wyzwanie jest jednak ogromne, a sytuacja zdrowotna na świecie – niepewna. Nie brakuje głosów, że nawet w przypadku wynalezienia szczepionki igrzyska w pełnym wymiarze przeprowadzić będzie trudno.

– Organizacja igrzysk będzie wymagała empatii oraz zrozumienia mieszkańców Tokio oraz Japończyków. Musimy zracjonalizować wszystko, co da się zracjonalizować, i uprościć wszystko, co wymaga uproszczenia – wyjaśnia gubernator Tokio Yuriko Koike, która za miesiąc stanie do walki o reelekcję. Jej rywal, były aktor Taro Yamamoto zapowiada, że jeśli wygra, odwołanie igrzysk będzie jego priorytetem. Szanse na sukces ma jednak niewielkie.

Możliwe, że organizacja igrzysk będzie wymagała międzynarodowego porozumienia dotyczącego przemieszczania się sportowców oraz fanów. Dziś obcokrajowcy ze 111 państw mają zakaz wjazdu do Japonii. – Podstawą do przeprowadzenia zawodów jest to, aby ludzie mogli do nas przyjechać – nie kryje Koike w rozmowie z „Financial Times".