Rosną obawy i niechęć wobec igrzysk w Tokio

– Boli mnie, kiedy myślę o personelu pracującym nad organizacją imprezy oraz sportowcach, którzy podejmują niewyobrażalny wysiłek. Igrzyska mogą jednak spowodować dalsze rozprzestrzenianie się koronawirusa. Nie mamy wyjścia, musimy się sprzeciwić. Mamy na oddziałach minimalną liczbę pracowników, a jeśli ktoś rzuci pracę, efekt domina może doprowadzić do załamania systemu – przekonuje na łamach „The Asahi Shimbun" szef szpitala Masaya Takahashi.

Zapowiadał on, że przekaże petycję Thomasowi Bachowi, który 17 maja miał pojawić się w Hiroszimie na trasie sztafety z ogniem olimpijskim. Przedłużenie stanu wyjątkowego w Tokio oraz kilku innych prefekturach zmusiło jednak szefa Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl) do przełożenia wizyty. Niektórzy uważają to za ewidentny sygnał, że igrzyska wcale nie są pewne.