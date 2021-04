Uczestnicy igrzysk olimpijskich nadal z knebelem na ustach

– Nasza neutralność jest podważana za każdym razem, kiedy organizacje lub jednostki próbują wykorzystać igrzyska jako scenę dla własnych programów, jakkolwiek byłyby one słuszne. Olimpijska rywalizacja nie może stać się platformą służącą do osiągania politycznych celów – przekonuje szef MKOl Thomas Bach.

To, czy przeprowadzone konsultacje faktycznie oddają stan ducha zawodników, jest dyskusyjne. Średnia wieku uczestników badania to 33 lata, co czwarty jego uczestnik okazał się sportowym emerytem. Tylko 60 proc. liczy, że weźmie udział w najbliższych letnich lub zimowych igrzyskach, zaledwie jedna czwarta należała do grupy wiekowej 16–24. Co czwarty badany był Chińczykiem.