Świat dogania Amerykę

Dość powiedzieć, że do 1968 roku nie przegrali nawet meczu. Pierwszą olimpijską porażkę ponieśli dopiero cztery lata później w finale w Monachium, gdy w kontrowersyjnych okolicznościach pokonali ich zawodowcy z ZSRR. USA długo reprezentować mogli tylko koszykarze z drużyn uniwersyteckich. Przełomem były igrzyska w Seulu (1988), na których Amerykanie ulegli w półfinale ZSRR i zdobyli tylko brąz. Pragnęli rewanżu.

Olimpijski debiut koszykówki miał miejsce jeszcze przed drugą wojną światową - w Berlinie (1936). Od tego czasu Amerykanie wygrali 15 z 18 turniejów, w których wzięli udział (do Moskwy w 1980 roku nie pojechali ze względu na bojkot igrzysk). Zawsze stawali na podium.

- Byli jak Elvis i The Beatles w jednym zespole. Podróżowanie z nimi przypominało trasę z 12 gwiazdami rocka - opowiadał trener Chuck Daly.

Mimo protestów z radzieckiego obozu FIBA zgodziła się otworzyć olimpijskie bramy dla gwiazd NBA i do Barcelony (1992) Amerykanie zabrali największe gwiazdy ligi: Michaela Jordana, Scottie Pippena, Magica Johnsona, Larry'ego Birda, Charlesa Barkleya, Karla Malone'a i Patricka Ewinga. Każdy z nich zarabiał już dobrze, ale epoka milionerów miała dopiero nadejść.

Bez Giannisa

Wzrosło zainteresowanie dyscypliną, rosła wartość praw do transmisji NBA, sprzedaż butów i koszulek oraz liczba zagranicznych graczy, którzy trafiali do ligi, a co za tym idzie kontrakty gwiazd.

Dziś talent wyceniany jest w setkach milionach dolarów. Giannis Antetokounmpo, który poprowadził właśnie Milwaukee Bucks do mistrzostwa i został MVP finałów, za pięć lat gry otrzyma 228 mln dolarów. To rekordowa umowa w dziejach NBA.

Antetokounmpo do Tokio nie przyleciał, bo Grecja nie awansowała na igrzyska. Spośród 12 reprezentacji, walczących w Japonii o medale, zawodników występujących aktualnie w NBA nie ma jedynie Iran. Ale w jego składzie jest były koszykarz tej ligi Hamed Haddadi.

Na parkietach w Tokio rywalizuje w sumie prawie 70 takich graczy. Hiszpanów wspierają bracia Gasol oraz Ricky Rubio i Rudy Fernandez. Liderem debiutujących na igrzyskach Słoweńców jest jeden z największych gwiazdorów ligi Luka Doncić, Francuzi mogą liczyć na trzykrotnie wybranego najlepszym obrońcą Rudy'ego Goberta, a Argentyńczycy na 41-letniego Luisa Scolę. Nigeryjczycy mają z NBA aż ośmiu koszykarzy, więcej przywieźli tylko Amerykanie.