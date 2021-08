Uraz Lewandowskiego, zgubiony but Rozmysa. Pechowe biegi Polaków na 1500 m w Tokio

Brązowy medalista mistrzostw świata z 2019 roku i wicemistrz Europy z 2018 r. Marcin Lewandowski był wymieniany w gronie faworytów do zdobycia medalu w biegu na 1500 m. W czwartek Polak spokojnie rozpoczął występ w pierwszym półfinale, utrzymywał się w czołówce stawki i wydawało się, że wywalczy awans do finału.

W drugim półfinale wystartował Michał Rozmys. Po ok. 30 sekundach Polak stracił but. Kontynuował bieg, ale bez buta nie był w stanie nawiązać walki z pozostałymi zawodnikami i do mety dotarł na ostatniej pozycji.

- Zacząłem bardzo agresywnie. Po 80 m doszło do jakiejś potyczki z Francuzem, który delikatnie zabiegł drogę, to mnie wybiło z rytmu, ale nie sprawiło żadnego problemu w trakcie biegu. Dopiero później, po ok. 150 m poczułem, że zdjęto mi but z pięty i że trzyma się on na pięcie. Starałem się dalej biec tym samym rytmem, nie tracić pozycji. Po 200 m but spadł - relacjonował w rozmowie z TVP.

Gdy wydawało się, że sobotni finał zostanie rozegrany bez udziału Polaków, sędziowie podjęli decyzję o warunkowym dopuszczeniu Michała Rozmysa do dalszej rywalizacji - uznali, że Polak stracił but nie ze swojej winy.

Najszybszy w półfinałach 1500 m był Kenijczyk Abel Kipsang, który z czasem 3.31,65 ustanowił rekord olimpijski.