MKOl odebrał akredytacje działaczom, którzy mieli zastraszać Kryscinę Cimanouską

Trenerowi drużyny lekkoatletycznej Jurijowi Mojsewiczowi i działaczowi Arturowi Szumakowi odebrano akredytacje - podał Międzynarodowy Komitet Olimpijski. Obaj Białorusini mają wkrótce wrócić do Mińska.

W rozmowie z agencją Reutera Kryscina Cimanouska mówiła, że Mojsewicz i Szumak powiedzieli jej, że nakaz odesłania zawodniczki do Mińska przyszedł "z góry". - To nie nasza decyzja, my ją tylko wykonujemy. Masz 40 minut. Pakuj się i na lotnisko - relacjonowała słowa działaczy Cimanouska.

Białoruska biegaczka od niedzieli przebywała na terenie ambasady RP w Tokio. Zarówno Kryscina Cimanouska, jak i jej mąż Arseń Zdaniewicz otrzymali polskie wizy humanitarne i są już w Polsce.