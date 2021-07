Sztafeta z rekordem, siatkarze pokonali gospodarzy

- Rekord Europy brzmi dumnie, ale będzie on obowiązywał tylko 24 godziny, bo w finale będzie taki ogień, że aż boję się o tym mówić - zapowiedziała w rozmowie z TVP Sport Hołub-Kowalik.



Jeden z groźnych rywali już ubył. Amerykanie zostali zdyskwalifikowani za przekroczenie strefy zmian.



Do półfinału biegu na 800 m zakwalifikowała się Joanna Jóźwik (2.01,87 - 23. czas), odpadły Angelika Sarna (2.02,18) i Anna Wielgosz (2.03,20).



Polskich emocji nie będzie w finałach dyskoboli i kulomiotek. Kończący karierę dwukrotny wicemistrz olimpijski Piotr Małachowski rzucił 62,68 (15. rezultat). Nieco dalej dysk posłał Bartłomiej Stój (62,84), do awansu zabrakło mu 10 centymetrów. Zwyciężył Szwed Daniel Stahl, który jako jedyny przekroczył granicę 66 m (66,12).



Eliminacje kuli kobiet wygrała Chinka Lijiao Gong (19,46). Klaudia Kardasz zajęła miejsce 18. (17,76), a Paulina Guba - 27. (16,98).



Awansu do ćwierćfinału, po zwycięstwie w trzech setach nad Japonią (25:22, 25:21, 26:24), są już pewni polscy siatkarze. Jeśli w nocy z soboty na niedzielę polskiego czasu pokonają Kanadę, wygrają grupę i unikną na swej drodze silnego rywala.



Piątkowe mecze przegrali siatkarze plażowi. Grzegorz Fijałek i Michał Bryl ulegli 1:2 Brazylijczykom Evandro i Bruno. Ale już wcześniej mieli w kieszeni awans do 1/8 finału. Na wyniki innych spotkań musi czekać drugi polski duet. Piotr Kantor i Bartosz Łosiak zakończyli rywalizację w grupach porażką 1:2 z włoską parą Paolo Nicolai, Daniele Lupo.



Kolejny udany dzień mają za sobą żeglarki Agnieszka Skrzypulec i Jolanta Ogar-Hill. W wyścigu nr 5 zajęły 13. miejsce, szósty wygrały i utrzymały prowadzenie w klasie 470. Jeden z trzech piątkowych wyścigów wygrali także Łukasz Przybytek i Paweł Kołodziński, co dało im awans na dziewiątą lokatę w 49er, oraz Aleksandra Melzacka i Kinga Łoboda, startujące w 49er FX (w klasyfikacji są 12.). Do medalowego wyścigu nie dostała się Magdalena Kwaśna. Rywalizację w klasie Laser Radial ukończyła na 17. pozycji.



Jedyny finał z udziałem polskiego pływaka zakończył się szóstym miejscem Radosława Kawęckiego w jego koronnej konkurencji - 200 m stylem grzbietowym (1.56,39). Triumfował Rosjanin Jewgienij Ryłow, bijąc rekord olimpijski (1.53,27). U kobiet do finału tej samej konkurencji nie awansowała 16-letnia Laura Bernat (2.12,86 - 14. czas).



W finale 100 m motylkiem jest Jakub Majerski (51,24 - siódmy rezultat). W półfinale 50 m st. dowolnym zabraknie Konrada Czerniaka (22,33 - 31. wynik), popłynie za to Paweł Juraszek (21,97). W tej samej konkurencji kobiet zobaczymy Katarzynę Wasick, która miała piąty czas eliminacji (24,31). Rekord Polski (3.32,62) nie wystarczył, by wejść do finału 4x100 m st. zmiennym. Ustanowili go Kacper Stokowski, Jan Kozakiewicz, Jakub Majerski, Jakub Kraska.

Z turniejem judo pożegnał się ostatni z Polaków Maciej Sarnacki (+100 kg). Przegrał przez ippon już pierwszą walkę z Ushangim Kokaurim z Azerbejdżanu.



W półfinale rywalizacji kajakarzy górskich K1 odpadł Krzysztof Majerczak (15. miejsce). Eliminacji w strzelaniu z pistoletu sportowego 25 m nie przebrnęła Klaudia Breś (24. pozycja).



W turnieju golfistów po dwóch rundach prowadzenie objął Amerykanin Xander Schauffele. Adrian Meronk jest 55.



18. miejsce w pierwszej serii jeździeckiego WKKW na koniu Fantastic Frieda zajęła Joanna Pawlak.



Wydarzeniem piątku w Tokio była półfinałowa porażka Novaka Djokovicia. Serbski tenisista przegrał 6:1, 3:6, 1:6 z Niemcem Alexandrem Zverevem i stracił szansę na tzw. Złoty Szlem (triumf w czterech turniejach wielkoszlemowych oraz igrzyskach). W niedzielnym finale Zverev zmierzy się z Karenem Chaczanowem (Rosyjski Komitet Olimpijski), który pokonał 6:3, 6:3 Hiszpana Pablo Carreno-Bustę.