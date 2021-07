Podsumowanie dnia: Przebudzenie siatkarzy, łzy Igi

Grzegorz Hedwig odpadł w półfinale zmagań kanadyjkarzy, a Aleksandra Jarmolińska nie przeszła dwudniowych eliminacji strzelania do rzutków. Była 19. Na drugiej rundzie olimpijski występ zakończyła Li Qian. Reprezentantka Polski przegrała z Jian Fang Lay z Australii 2:4 (7:11, 6:11, 11:5, 12:10, 4:11, 4:11).

Z Tokio Iga jeszcze się nie żegna. Przed nią mikst - w parze z Łukaszem Kubotem. We wtorek mamy poznać drabinkę.

Świetny mecz rozegrał Bartosz Kurek. - Pomógł drużynie na wiele sposobów. Liczby nie mówią wszystkiego. Chodzi także o jego zachowanie i nastawienie do gry - chwalił swojego zawodnika Heynen. - Mam nadzieję, że to zwycięstwo zdejmie z nas presję. Gdybyśmy zaczęli od dwóch porażek, znaleźlibyśmy się w trudnej sytuacji.

Tym razem wielkiej dramaturgii nie było, Polacy wygrali pewnie 3:0 (25:20, 26:24, 25:20), choć to Włosi mieli być teoretycznie ich najgroźniejszym przeciwnikiem w grupie.

Pierwsze zwycięstwo podopiecznych Vitala Heynena to najbardziej pozytywna informacja poniedziałkowej rywalizacji na igrzyskach.

Po sześciu wyścigach w żeglarskiej klasie RS:X Zofia Noceti-Klepacka spadła w klasyfikacji generalnej z drugiej na dziewiąta pozycję (dwukrotnie była 16., raz - 9.). W rywalizacji mężczyzn Piotr Myszka awansował na szóste miejsce (był kolejno 3., 6. i 13.). W klasie Laser Radial 14. pozycję po czterech wyścigach zajmuje Magdalena Kwaśna.

Na basenie trochę polskiej radości, trochę smutku. 17-letni Krzysztof Chmielewski awansował do wtorkowego półfinału 200 m stylem motylkowym (1.55,77 - 13. czas). Odpadł Jakub Majerski (1.57,91 - 27. czas).

Złote medale z olimpijskiego basenu wyłowili w poniedziałek: Amerykanie w sztafecie 4x100 m dowolnym, Brytyjczyk Adam Peaty (100 m klasycznym), Kanadyjka Margaret MacNeil (100 m motylkowym) i Australijka Ariarne Titmus (400 m dowolnym).

Po porażkach z Chinami (19:21) i Holandią (20:22 po dogrywce) pod ścianą stoją polscy koszykarze 3x3. By awansować do ćwierćfinału, muszą we wtorek pokonać Belgię i liczyć na korzystne wyniki w innych meczach.