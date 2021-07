Maja Włoszczowska i Paweł Korzeniowski chorążymi reprezentacji Polski

Włoszczowska to mistrzyni świata w wyścigu elity MTB oraz w maratonie MTB, która ma na swoim koncie także dwa srebrne medale olimpijskie (2008, 2016), a w Tokio po raz czwarty stanie do walki o olimpijskie laury.

Korzeniowski jest mistrzem i dwukrotnym wicemistrzem świata oraz 4-krotnym olimpijczykiem (2004, 2008, 2012, 2016).

Międzynarodowy Komitet Olimpijski (MKOl) zaproponował, aby chorążymi byli kobieta i mężczyzna. To efekt dążenia do równouprawnienia, które ma doprowadzić do tego, że już podczas kolejnych igrzysk wśród uczestników imprezy będziemy mieć parytet.