Prezes Polskiego Związku Pływackiego przeprasza i tłumaczy

Polski Związek Pływacki zgłosił zbyt wielu zawodników do sztafet i wyścigów indywidualnych. W związku z tym Światowa Federacja Pływacka (FINA) podjęła decyzję, że nie dopuści do startu zawodników, którzy mieli zapewniony start w sztafecie, ale zostali zgłoszeni do rywalizacji indywidualnej.

Pływacy z reprezentacji w liście otwartym żądają od władz PZP podania się do dymisji.

Słomiński w swoim oświadczeniu za zaistniałą sytuację przeprosił zawodników, trenerów i kibiców i zapewnił, że rozumie ich emocje, a atak na PSP uważa za "zrozumiały i uzasadniony".