Igrzyska w Tokio: Aby uniknąć zbliżeń, łóżka wykonano z kartonu

Zdjęcia z pokoju przygotowanego dla olimpijczyków opublikował Paul Chelimo, srebrny medalista w biegu na 5000 metrów z igrzysk w Rio de Janeiro.

"Łóżka w wiosce olimpijskiej będą wykonane z tektury, co ma na celu zabicie intymności wśród sportowców. Łóżka będą w stanie wytrzymać ciężar pojedynczej osoby, aby uniknąć sytuacji pozasportowych" - napisał na Twitterze.

Beds to be installed in Tokyo Olympic Village will be made of cardboard, this is aimed at avoiding intimacy among athletes



Beds will be able to withstand the weight of a single person to avoid situations beyond sports.



I see no problem for distance runners,even 4 of us can do?? pic.twitter.com/J45wlxgtSo