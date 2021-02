Igrzyska w Tokio: potencjalni rywale polskich koszykarzy

Jeśli uda się to Polakom, to trafią do Grupy C, gdzie już znalazły się Argentyna, Hiszpania i Japonia. Zespoły, które zajmą pierwsze i drugie miejsce oraz dwie najlepsze drużyny z trzecich miejsc awansują do fazy finałowej.

Dzięki temu drużyny w drodze po olimpijski medal zagrają mniej spotkań. Do zdobycia złota będzie potrzeba sześciu meczów, a nie ośmiu, jak w poprzednim formacie rozgrywek, gdy uczestnicy byli podzieleni na dwie grupy po sześć drużyn. Koszykarskie turnieje w Tokio zostaną rozegrane od 25 lipca do 7 sierpnia 2021 r. (mężczyźni) i od 26 lipca do 8 sierpnia (kobiety).