Igrzyska Olimpijskie w 2021 roku zagrożone?

- Japonia do przyszłego lata może kontrolować tę chorobę, mam nadzieję, że będziemy mogli, ale nie sądzę, że stanie się tak wszędzie na świecie, w związku z tym jestem bardzo pesymistyczny co do możliwości organizacji Igrzysk Olimpijskich latem przyszłego roku - przyznał japoński wirusolog.

Japonia długo zwlekała z decyzją o przełożeniu tegorocznych igrzysk olimpijskich - dopiero pod rosnącą presją społeczności międzynarodowej i po deklaracjach pierwszych państw, że nie wyślą one swoich sportowców na igrzyska, Tokio w porozumieniu z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim zdecydowało o przełożeniu Igrzysk.