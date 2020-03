MKOl rozważa różne scenariusze, ale igrzysk nie odwoła

Bach w rozmowie z „New York Timesem” podkreśla, że kryzys związany z epidemią koronawirusa dotyka jego organizację tak samo, jak innych. - Nie żyjemy w bańce ani na innej planecie. Jesteśmy w centrum naszych społeczności - mówi Niemiec.

Przewodniczący MKOl przyznaje, że istnieje wiele różnych prognoz dotyczących rozwoju epidemii i właśnie dlatego opiera się on przede wszystkim na opinii zespołu ekspertów, także pochodzących ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), którzy podkreślają, że jest dziś zdecydowanie zbyt wcześnie, żeby mówić o przełożeniu igrzysk. Bach nie chce też wyznaczać terminu na podjęcie takiej decyzji.

- Tym, co czyni aktualny kryzys tak wyjątkowym i trudnym, jest trudność w przezwyciężeniu niepewności. Nikt nie wie, jak sytuacja rozwinie się kolejnego dnia, a co dopiero mówić o wydarzeniach, do których dojdzie za cztery miesiące - mówi.